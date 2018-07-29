ИА «Ореанда-Новости». Финляндии произошел несчастный случай с участием робота-газонокосилки.

Женщина, вернувшись после рабочего дня домой, застала своего кота без сознания с множественными порезами. Владелица немедленно отвезла питомца в ветеринарную клинику, где ему была оказана незамедлительная медицинская помощь. Хоть животное и потеряло много крови, но оно быстро пойдет на поправку. После того, как ветеринар наложил порядка семи швов на тело кота, он установил, что полученные порезы очень напоминают бритвенные.

Сообщается, что в несчастном случае виноват робот-газонокосилка, который не смог распознать домашнего питомца. По возвращении домой женщина провела ряд экспериментов со своим домашним помощником. Выяснилось, что робот в ходе тестирования не смог распознать многие предметы, в том числе достаточно крупную куклу, которой он отрезал руку. Это говорит о том, что, оставшись без присмотра, робот-газонокосилка способен нанести травмы даже маленьким детям.

По словам экспертов, датчики, которые встроены в системы роботов, на сегодняшний день не являются достаточно точными, чтобы оставлять их работать без осуществления постоянного контроля.

Ранее сообщалось, что в Японии робот-защитник напал на своего создателя во время установки новой версии программного обеспечения.



Установленная программа дала сбой в системе, что привело к дезориентации робота. Он принял того, кого надо было защищать, за предположительную угрозу и напал на человека. Японец получил несколько серьезных ушибов, после чего робот-защитник был отключен до выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, что первый случай нападения робота на человека был зарегистрирован еще в 2016 году на информационно-технологической выставке в городе Шэньчжэнь, Китай.



Дроид, схожий по своему внешнему облику с одним из героев саги «Звездные войны», изначально был создан для развлечения и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Во время выставки, оставленный на непродолжительное время без контроля разработчика робот начал ломать стоящий рядом стенд. После того, как один из представителей службы охраны мероприятия попытался остановить действия дроида, тот переехал мужчине ногу, а также заблокировал возможность к отступлению. Взбесившегося робота выключили, но массы его тела оказалось достаточно, чтобы нанести серьезную травму сотруднику охраны. Обнаружилось, что мужчина не может самостоятельно передвигаться, его увезли в карету скорой помощи на носилках.