ИА «Ореанда-Новости». В следующем году состоится следующий полёт на Международную космическую станцию двух космонавтов, россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. Об этом проинформировал глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.



Со слов Рогозина, после аварии с ракетой-носителем «Союза», следующий полёт экипажа в составе Овчинина и Хейга запланирован на весну 2019 года. Сегодня около восьми часов утра стало известно, что самолёт Роскосмоса Ту-134 на борту которого находились космонавты аварийно приземлившегося в Казахстане космического корабля «Союз МС-10», вылетел в Москву.

Сейчас Овчинин и Хейг уже находятся в центре подготовки космонавтов.

– Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года, – сообщил Дмитрий Рогозин в Twitter.

Напомним, в четверг, 11 октября, впервые в истории современной российской пилотируемой космонавтики произошла авария. В 11:40 из Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ», которая должна была доставить двух космонавтов на МКС. Но ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту по причине аварийной ситуации. Система безопасности сработала чётко и космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали и сразу же после приземления чувствовали себя нормально.

Была немедленно создана комиссия по выяснению причин инцидента. Американская NASA также обещала провести «тщательное расследование» ЧП. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

Есть основания полагать, что авария могла произойти из-за неполадок с креплением одного из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя. Он не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной могло стать несрабатывание системы разведения ступеней.

Однако до выяснения причин ЧП в Роскосмосе приняли решение временно приостановить все пилотируемые пуски к МКС, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских «Союзах».