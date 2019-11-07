ИА «Ореанда-Новости». Госкорпорация «Росатом» заявила о проекте по созданию квантового компьютера российского производства, пишет RT.



Проект оценили в 20 миллиардов рублей. Работы по созданию рассчитаны до 2024 года. Проект будет реализован в рамках соглашения между госкорпорацией и правительством по развитию сферы квантовых вычислений.



По данным «Росатома», квантовый компьютер позволит обеспечить конкурентоспособность России во многих технологических сферах. Например, он позволит решать задачи, которые не могут выполнить «классические суперкомпьютеры». В частности, речь идёт о моделировании поведения сложных молекул для разработки новых лекарственных препаратов.