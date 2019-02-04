ИА «Ореанда-Новости». Холдинг «Росэлектроника» панирует разработать линейку специальной одежды для российских военных. Покрытие на одежде будет менять цвет и рисунок в зависимости от среды вокруг, передаёт ТК «Звезда» со ссылкой на заявление Станислава Налимова, руководителя АО «ЦНИИ “Техномаш”».

Холдинг «Росэлектроника» (часть корпорации «Ростех») будет создавать для российских военных одежду с «умным» маскировочным покрытием. Это покрытие обладает способностью «подстраиваться» под окружающую среду, копируя её цвет и рисунок. Оно может имитировать даже довольно сложные графические изображения. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Технологию разработал ЦНИИ «Техномаш» в рамках заказа Министерства обороны России. Исследовательская работа в области создания интеллектуального суперпокрытия успешно завершилась в 2017 году. Изначально материал «хамелеон» планировался для маскировки военной техники. Но в пресс-службе «Росэлектроники» сообщили, что новейшая разработка также может найти своё применение и в гражданской сфере - в создании одежды, в разработке рекламных носителей.

Представители «Ростеха» отмечают, что маскировка подобного рода не потребует ни больших вычислительных мощностей, ни больших энергозатрат. Например, режим с изменением окраски покрытия не чаще чем раз в полторы секунды потребляет от 4 до 20 Вт на 1 м2 материала.

Руководитель НИИ «Техномаш» Станислав Налимов рассказал, что предприятие добилось «цветовой идентичности» со средой, в которой находится объект, и он становится абсолютно невидимым на расстоянии от 15 метров. Сложные подвижные изображения, которые воспроизводит электроуправляемое покрытие (такие как листва, колышущаяся на ветру), позволят боевой технике и бойцам «слиться» с природным окружением.

Прототипы камуфляжа типа «хамелеон» сегодня находятся в стадии разработки. В частности, на форуме «Армия-2018» уже представляли шлем экипировки «Ратник», который был оснащён покрытием с «живыми картинами».