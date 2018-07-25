По сообщению представителей холдинга корпорации «Ростех», «Ангара» позволит объединять в единую систему от нескольких десятков до нескольких тысяч машин в единую суперкомпьютерную сеть. Соединение будет производиться с помощью медных или оптических кабелей. Как ожидают разработчики проекта, временная задержка при передаче информации между соединенными кластерами не превысит 0,85 мкс.

Ученые утверждают, что соединение компьютеров будет производиться по принятым в информационно-технологической сфере канонам, так что любой подготовленный пользователь сможет произвести операции с оптическими или медными кабелями.



По заявлению разработчиков из компании «Росэлектроника», новая коммуникационная сеть «Ангара» найдет применение в различных сферах применения. Самой основной функцией остается проведение сложных высокопроизводительных расчетов, применяемых в сфере научных исследований.



Также сеть может быть использована в небольших лабораториях и предприятиях, которые не могут в силу каких-либо обстоятельств использовать суперкомпьютеры для обработки больших массивов данных.

Передовой сферой применения коммуникационной сети «Ангара» станет ее использование в обучении различных нейронных сетей. С ее помощью увеличится производительность и эффективность обучения искусственного интеллекта, а также расширится количество его агентов, способных выполнять различные функции.



Высокая отказоустойчивость системы позволяет применять ее во встроенных вычислительных комплексах, используемых на борту аэрокосмических аппаратов.

По словам Екатерины Барановой, директора по коммуникациям корпорации «Ростех», данная разработка должна увеличить концентрацию суперкомпьютеров в стране, а также повысит интерес к исследованиям в данной сфере. На данный момент на территории Российской Федерации расположены всего три процента суперкомпьютерных систем от общемирового масштаба.



Передовиком в данной области считается компания IBM с кластером Summit, который работает на более чем 4000 серверов.



