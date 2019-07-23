ИА «Ореанда-Новости». Роскачество и Международная ассамблея организаций по тестированию потребителей провели исследование среди разных фотоаппаратов. Они взяли 98 моделей камер и протестировала их по несколькм показателям, чтобы выбрать наилучшую.

Специалисты отметили, что прямой связи между качеством получаемого кадра и маркой камеры нет. Модели камер одной и той же марки могут занимать как лидирующую позицию, так и последнее место в рейтинге.

Эксперты прокомментировали, что многие зеркальные камеры снизили себе несколько баллов из-за проявленых искажений на изображениях линий или геометрических элементов. недочёты были выявлены, как в формате JPEG, так и в формате RAW. Между тем, Pentax K-1 II с объективом SMC FA 77mm 1: 1.8 Limited - устройство, демонстрировавшее наихудшее качество снимков на улице при ярком освещении, не имело проблем с искажениями.

Canon EOS 200D и 77D и Nikon D500 оказались самыми быстрыми камерами. Расчёт производился с момента включения аппарата до момента съёмки кадра.

Эксперты назвали Fujifilm X100F лучшей компактной моделью. Вместе с ней Panasonic LUMIX DC-LX100M2 и Canon PowerShot G1X Mark III входят в тройку лидеров в этой категории. В ходе исследования эксперты назвали сильные стороны Fujifilm и Canon в качестве уличной съемки при дневном свете и стабилизации изображения.

Лидирующую позицию среди псевдозеркальных камер стала Sony Cyber-shot DSC-RX10 Mark 4. Эксперты считают, что эта модель может конкурировать по качеству фото с камерами, поддерживающими сменные объективы.