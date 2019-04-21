ИА «Ореанда-Новости»   Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на YouTube видео, где слышна «музыка», которую «поют»  пульсары - быстро вращающиеся  нейтронные звезды. Для получения такой записи радиосигналы от небесных тел были преобразованы  в звуковые волны. При помощи таких манипуляций получается звёздная «музыка».

Звуковой ряд создан на основе данных космического телескопа «Спектр-Р» проекта «Радиоастрон», - отмечается в  видео. В видео «поют»  пульсары B0329+54, B0525-21 и другие.