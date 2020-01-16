16.01.2020, 20:28
Роскосмос планирует создать систему, способную защищать Россию от спутников-шпионов
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники Роскосмоса планируют создать систему, способную защищать Россию от спутников-шпионов, сообщает издание «Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы».
По мнению Роскосмоса необходимо создать специальную радиоэлектронную аппаратуру, блокирующую ретрансляторные сигналы спутников-шпионов. Подобные установки можно разместить на территории всей России и объединить в общую автоматизированную систему ведения базы данных. Таким образом, специалисты Роскосмоса смогут отслеживать местоположение спутников-разведчиков непрерывно. А из обобщённой базы данных можно будет узнать характеристики зарубежных спутников и средства их обслуживания.
Роскосмос отметил, что иностранные спутники-шпионы были обнаружены на орбите несколько десятков раз за прошлый год.
По мнению Роскосмоса необходимо создать специальную радиоэлектронную аппаратуру, блокирующую ретрансляторные сигналы спутников-шпионов. Подобные установки можно разместить на территории всей России и объединить в общую автоматизированную систему ведения базы данных. Таким образом, специалисты Роскосмоса смогут отслеживать местоположение спутников-разведчиков непрерывно. А из обобщённой базы данных можно будет узнать характеристики зарубежных спутников и средства их обслуживания.
Роскосмос отметил, что иностранные спутники-шпионы были обнаружены на орбите несколько десятков раз за прошлый год.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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