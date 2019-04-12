ИА «Ореанда-Новости» Человекоподобный робот «Фёдор» передан в госкорпорацию «Роскосмос» и ракетно-космическую корпорацию «Энергия» для изучения его возможного применения российских пилотируемых программах.

Робот-спасатель был разработан специалистами НПО «Андроидная техника» и Фонда перспективных исследований по заданию МЧС России. Демонстрационный образец машины был изготовлен в 2016 году. Через 2 года был создан выставочный образец робота для ВДНХ.

Известно, что сейчас «Фёдор» осваивает навыки, связанные с мелкой моторикой. Возможно, в августе 2019 года он будет отправлен на Международную космическую станцию.