ИА «Ореанда-Новости». Государственная корпорация "Роскосмос" сделала официальное заявление, что готова потратить на новую ракету-носитель среднего класса "Союз-5", больше, чем планировалось изначально.

Как заявляет Владимир Устименко, глава пресс-службы корпорации, финансовые затраты могут превысить в два раза те, что были заложены в Федеральной космической программе.

Напомним, что государственный контракт, размещенный на сайте государственных закупок, предполагает, что на создание ракетно-космического комплекса среднего класса нового поколения корпорация «Роскосмос» выделит 61 миллиард 198 миллионов 300 тысяч рублей.

Планируется, что на эти средства будут построены ракета-носитель «Союз-5», разгонный блок ДМ, а также техническая инфраструктура на космодроме Байконур. Ранее сотрудники космодрома заявили о необходимости модернизации стартовой площадки для запуска «Союз-5».

Весь проект получил название «Феникс». На данную опытно-конструкторскую работу в рамках действующей Федеральной космической программы Российской Федерации на 2016-2025 годы было заложено 29 миллиардов 296 миллионов 900 тысяч рублей. Превышение бюджета более чем в два раза говорит о высокой заинтересованности государственной корпорации «Роскосмос» в разработке и проектировании опытно-конструкторской работы «Феникс».

Согласно официальным документам, проектирование комплекса должно быть завершено к декабрю 2019 года. Эксперты запланировали первый запуск уже на 2022 год.

Дмитрий Рогозин, глава государственной корпорации «Роскосмос», заявил, что, несмотря на увеличение бюджета проекта, его сроки не буду сдвинуты. Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» будет произведен в 2022 году. Она выведет на орбиту еще одно детище российских разработчиков – пилотируемый корабль «Федерация». Также отмечается, что на первой ступени новой ракеты будут использованы модернизированные двигатели РД-171, которые на данный момент занимает лидирующие мировые позиции. Дмитрий Рогозин утверждает, что после проведения ряда улучшений двигатели получат новые уникальные характеристики, которые позволят ракете выиграть в конкурентной борьбе с ведущими производителями ракет-носителей.

Глава государственной корпорации «Роскосмос» открыто заявил, что ракетно-космический комплекс создается с целью завоевания лидирующих позиций на мировой коммерческом рынке, предоставляющем пусковые услуги.