ИА «Ореанда-Новости». Российские специалисты нашли ранее неизученный астероид, который близится к Земле, пишет «Интерфакс».



Специалисты утверждают, что обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска в феврале 2013 года.



Учёные утверждают, что этот астероид ранее не наблюдался, он является новым астероидом.