



Над подобными проектами работают ещё учёные из Соединённых Штатов Америки и Британии. Но по информации инженеров Роскосмоса, наш двигатель намного проще, так как разработан из комбинированных схем. Подобная новинка способна будетКомбинированный двигатель совместил в себе свойства. Силовая установка может быть использована как для гиперзвуковых самолётов для запуска ракет, так и для авиационно-космической системы, которая будет использовать горизонтальный старт.