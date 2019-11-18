ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 18 ноября, на официальном сайте Роскосмоса была опубликована информация о получении патента на изготовление силовой установки самолёта, предназначенного для запуска ракет в космос.

Над подобными проектами работают ещё учёные из Соединённых Штатов Америки и Британии. Но по информации инженеров Роскосмоса, наш двигатель намного проще, так как разработан из комбинированных схем. Подобная новинка способна будет разогнаться за короткое время до гиперскорости и поднять ракету в космос.

Комбинированный двигатель совместил в себе свойства жидкостного ракетного и турбореактивного двигателей. Силовая установка может быть использована как для гиперзвуковых самолётов для запуска ракет, так и для авиационно-космической системы, которая будет использовать горизонтальный старт. 