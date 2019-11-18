18.11.2019, 16:37
Роскосмос запатентовал двигатель для самолёта, предназначенного для запуска космических ракет
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 18 ноября, на официальном сайте Роскосмоса была опубликована информация о получении патента на изготовление силовой установки самолёта, предназначенного для запуска ракет в космос.
Над подобными проектами работают ещё учёные из Соединённых Штатов Америки и Британии. Но по информации инженеров Роскосмоса, наш двигатель намного проще, так как разработан из комбинированных схем. Подобная новинка способна будет разогнаться за короткое время до гиперскорости и поднять ракету в космос.
Комбинированный двигатель совместил в себе свойства жидкостного ракетного и турбореактивного двигателей. Силовая установка может быть использована как для гиперзвуковых самолётов для запуска ракет, так и для авиационно-космической системы, которая будет использовать горизонтальный старт.
Над подобными проектами работают ещё учёные из Соединённых Штатов Америки и Британии. Но по информации инженеров Роскосмоса, наш двигатель намного проще, так как разработан из комбинированных схем. Подобная новинка способна будет разогнаться за короткое время до гиперскорости и поднять ракету в космос.
Комбинированный двигатель совместил в себе свойства жидкостного ракетного и турбореактивного двигателей. Силовая установка может быть использована как для гиперзвуковых самолётов для запуска ракет, так и для авиационно-космической системы, которая будет использовать горизонтальный старт.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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