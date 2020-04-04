ИА «Ореанда-Новости» . В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться во время пандемии. Ведомство поделилось рекомендациями, которые выпустила Всемирная организация здравоохранения. Роспотребнадзор отметил, что в самоизоляции особенно важно поддерживать иммунитет и здоровье.

Так, ВОЗ рекомендует тщательно планировать свои покупки, так как из-за пандемии люди стали приобретать чрезмерно много продуктов. Такая мера поможет сократить количество жиров и сахара в рационе.

Также важно правильно использовать купленные товары. Не стоит начинать с консервов и замороженных овощей и фруктов, если по-прежнему доступны свежие продукты. Предпочтение стоит отдать им.

Нужно следить за размером порций, сократить потребление соли, сахар и алкоголя. Тогда еда пойдёт на пользу, и приёмы пищи не приведут к набору веса.