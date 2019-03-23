Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение представителя РАН. Рабочий визит делегации в поднебесную назначен на 24 марта, об этом заявил президент академии Александр Сергеев.По словам академика, стороны планируют провести совместный семинар, он должен пройти в Институте глубоководных исследований и инженерии Китайской академии наук. На повестке будут обсуждаться новейшие результаты в области изучения океанов, кроме того эксперты рассмотрят перспективы дальнейшего сотрудничества в данной сфере и возможные совместные проекты.Специалистами отмечается важность не только практической части совместных исследований , но и то, что научное сотрудничество между странами является одним из важнейших пунктов во формирование положительных взаимоотношений во всех прочих сферах.