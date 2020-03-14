ИА «Ореанда-Новости» . Двухсторонняя рабочая группа государств исследует возможность формирования совместной базы или взаимовыгодных баз на естественном спутнике Земли. Об этом изданию «РИА Новости» сообщил информированный источник в космической отрасли РФ.

По его словам, представители России и Китая активно рассматривают варианты взаимодействия национальных баз на Луне. Подразумевается создание общей базы или рядом стоящих государственных баз, которые смогли бы взаимовыгодно взаимодействовать друг с другом.

Данный вопрос планируют более подробно обсудить на одно из грядущих заседаний РАН. Обе страны планируют отправить на спутник свои посадочные аппараты, которые и могут стать основой для строительства баз.

Следует отметить, что незадолго до этого представители Роскосмоса заявили, что российский космический аппарат «Луна 26» подберёт наиболее подходящее место для посадки на Луну аппарата из Китая.