Такая информация поступила от руководителя НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова. По его словам,. Обсуждение сотрудничества пройдёт вПока неизвестно, новый робот будет использоваться. Проект разработки был анонсирован российским учёным по телекоммуникационным каналам связи.