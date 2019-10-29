29.10.2019, 01:18
Россия и Япония могут создать космического робота
ИА «Ореанда-Новости». Российские и японские учёные могут приступить к разработке коллективного косморобота, сообщает издательство «ТАСС».
Такая информация поступила от руководителя НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова. По его словам, компания-разработчик российского робота «Фёдора» планирует провести переговоры с японскими учёными для совместной проектной работы над созданием нового косморобота. Обсуждение сотрудничества пройдёт в декабре 2019 года.
Пока неизвестно, новый робот будет использоваться для изучения космического пространства или для работы на МКС. Проект разработки был анонсирован российским учёным по телекоммуникационным каналам связи.
Такая информация поступила от руководителя НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова. По его словам, компания-разработчик российского робота «Фёдора» планирует провести переговоры с японскими учёными для совместной проектной работы над созданием нового косморобота. Обсуждение сотрудничества пройдёт в декабре 2019 года.
Пока неизвестно, новый робот будет использоваться для изучения космического пространства или для работы на МКС. Проект разработки был анонсирован российским учёным по телекоммуникационным каналам связи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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