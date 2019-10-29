ИА «Ореанда-Новости». Российские и японские учёные могут приступить к разработке коллективного косморобота, сообщает издательство «ТАСС».

Такая информация поступила от руководителя НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова. По его словам, компания-разработчик российского робота «Фёдора» планирует провести переговоры с японскими учёными для совместной проектной работы над созданием нового косморобота. Обсуждение сотрудничества пройдёт в декабре 2019 года.

Пока неизвестно, новый робот будет использоваться для изучения космического пространства или для работы на МКС. Проект разработки был анонсирован российским учёным по телекоммуникационным каналам связи.