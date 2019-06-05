Лучше всего редкие облака видно с середины июня до середины июля на географических широтах от 45 до 70 градусов, в основном на широтах от 55 до 65 градусов.Серебристые облака формируются из-за сочетаний трёх факторов: водяного пара, низкой температуры и мелких частиц пыли, на которых вода выпадает в виде конденсата, превращаясь в кристаллы льда. Поэтому облака получают серебристо-голубой цвет.