27.02.2020, 11:20
Россияне смогут принять участие в межрегиональной акции по переработке бумаги
ИА «Ореанда-Новости». В рамках федерального проекта, который направлен на увеличение объёмов утилизации бумаги, пройдёт всероссийская акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Экомарафон предполагает непосредственное участие обычных людей в процессе сбора и переработки бумажных изделий.
Принять участие может любой. Все получат благодарности, а те, кто сможет собрать более трёхсот килограммов, будут награждены денежной премией, пока не уточняется в каком размере. Для примера, 300 килограммов - это более шести стопок бумаги формата А4 или около 900 среднего объёма книг без обложки.
Откроет экомарафон Волгоградская область и Краснодарский край. Там мероприятия пройдут 2 марта. Затем 18 марта сдать бумагу можно будет в Рязанской области — 18 марта, а 31 - в Калужской области. Завершающие этапы пройдут 8 апреля в Ставропольском крае, 20 апреля в Ростовской области.
Принять участие может любой. Все получат благодарности, а те, кто сможет собрать более трёхсот килограммов, будут награждены денежной премией, пока не уточняется в каком размере. Для примера, 300 килограммов - это более шести стопок бумаги формата А4 или около 900 среднего объёма книг без обложки.
Откроет экомарафон Волгоградская область и Краснодарский край. Там мероприятия пройдут 2 марта. Затем 18 марта сдать бумагу можно будет в Рязанской области — 18 марта, а 31 - в Калужской области. Завершающие этапы пройдут 8 апреля в Ставропольском крае, 20 апреля в Ростовской области.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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