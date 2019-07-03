ИА «Ореанда-Новости» Уральские учёные намерены создать сорт пива, от которого не бывает похмелья.

Профессор Елена Ковалёва заявила, что суть эксперимента заключается в изменении температуры при варке пива, которое повлечет за собой изменение свойства дрожжей.

Помимо этого российские химики проводят эксперименты с вкусовыми добавками. В частности, чтобы понизить токсичность напитка при варке в беспохмельное пиво добавляют чудодейственные экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла. Это поможет не только избавиться от возможного похмелья, но и получить заряд витаминов.

А из отходов пивного производства уральские специалисты предлагают делать батончики-мюсли.







