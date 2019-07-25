ИА «Ореанда-Новости» Исследователи Московского института стали и сплавов совместно с коллегами из Швеции и Германии разработали термоэлектрический материал с упорядоченно расположенными нанотрубками.



Этот материал является достаточно гибким, а расположение нанотрубок повышает его электропроводность. Один браслет или чехол из такого материала позволил бы заряжать телефон огромное количество часов.



Таким образом, тепло человеческого тела способно трансформироваться в электроэнергию. В дальнейшем исследователи надеются сделать возможным подзарядку смарт-часов и даже ноутбуков.



