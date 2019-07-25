25.07.2019, 18:05
Российские исследователи создали материал для зарядки смартфонов от человеческого тела
ИА «Ореанда-Новости» Исследователи Московского института стали и сплавов совместно с коллегами из Швеции и Германии разработали термоэлектрический материал с упорядоченно расположенными нанотрубками.
Этот материал является достаточно гибким, а расположение нанотрубок повышает его электропроводность. Один браслет или чехол из такого материала позволил бы заряжать телефон огромное количество часов.
Таким образом, тепло человеческого тела способно трансформироваться в электроэнергию. В дальнейшем исследователи надеются сделать возможным подзарядку смарт-часов и даже ноутбуков.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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