Восемнадцатые по счёту соревнования прошли в США в Кингспорте. Состязания на этот раз были посвящены подводному ремонту дамбы, восстановлению среды обитания рыб и подводной археологии. За призовые места боролись 70 команд из 19 стран.

В составе российской команды было 10 участников. Они разработали робота, которому дали имя «Матрёшка» из-за того, что из одного аппарата для обследования трубы выходит аппарат поменьше. Первое место на соревновании заняла калифорнийская команда.