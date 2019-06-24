ИА «Ореанда-Новости»  Ученики 9-11 классов из Центра развития робототехники из Владивостока завоевали серебро на мировом первенстве по телеуправляемым подводным роботам, сообщает центр.

Восемнадцатые по счёту соревнования прошли в США в Кингспорте.  Состязания на этот раз были посвящены подводному ремонту дамбы, восстановлению среды обитания рыб и подводной археологии.  За призовые места боролись 70 команд из 19 стран.

В составе российской команды было 10 участников. Они разработали робота, которому дали имя «Матрёшка» из-за того, что из одного аппарата для обследования трубы выходит аппарат поменьше.  Первое место на соревновании заняла калифорнийская команда.