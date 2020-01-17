ИА «Ореанда-Новости». Учёные ИМЕТ РАН придумали, как производить ценный метал из отходов.

Специалисты ИМЕТ РАН обнаружили новый способ утилизации отходов алюминиевой промышленности. Учёные смогли разработать метод, который поможет переработать красный шлам (высокотоксичные отходы от производства алюминия) в специальный сорт чугуна.

Внедрение этого способа поможет уменьшить опасность, которую красный шлам представляет. Это очень токсичный вид отходов, который может привести к гибели всего живого, если его неправильно хранить.

Благодаря новому способу утилизации, учёные смогут переработать большую часть красного шлама. Они получат сплав чугуна, который обладает большой прочностью и текучестью.