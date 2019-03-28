ИА «Ореанда-Новости» Учёные из Сибирского отделения РАН обнаружили в янтаре, выставленном в калининградском музее, насекомых, ранее неизвестных науке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей музея.

Палеоэнтомологи из Новосибирска изучали образцы янтаря, которые хранятся в музее. В ходе их наблюдений они обнаружили 10 видов насекомых, ранее не описанных в научных трудах.

Предположительно эти насекомые жили в лесах Эоценовой эпохи от 55 до 38 млн лет назад.

В коллекции Музея янтаря в Калининграде храниться около 10 тысяч уникальных предметов. Исследователи специально прибыли в музей, чтобы изучить янтарные камни, как отмечается, они надеялись найти что-то необычное в застывшей смоле, однако на такую удачную находку совсем не рассчитывали.