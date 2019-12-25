ИА «Ореанда-Новости». Специлистами Дальневосточного федерального университета удалось выяснить, что обладают способностью останавливать рост клеток рака пищевода биологически активные соединения из красной водоросли. Эта водоросль растёт в Японском море. Об этом открытии учёных сообщает вуз. 

Соединения каррагены или каррагинаны, которые получают из красных водорослей, уже применяются  в пищевой промышленности (E407). Однако до конца не изучен лекарственный потенциал этих соединений, хотя выяснилось, что они обладают антибактериальными, противоопухолевыми и противовирусными свойствами. 

В сообщении заявлено, что исследования учёных показали, что каррагинаны способны в условиях лаборатории останавливать рост раковых клеток пищевода. Отмечено, что каррагинаны не оказывают вредного воздействия на здоровые клетки человека. 

Вуз отмечает, что в будущем данные соединения можно будет использовать в составе комплексной терапии для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.