25.12.2019, 10:50
Российские учёные нашли водоросли, которые способны тормозить рост раковых клеток
ИА «Ореанда-Новости». Специлистами Дальневосточного федерального университета удалось выяснить, что обладают способностью останавливать рост клеток рака пищевода биологически активные соединения из красной водоросли. Эта водоросль растёт в Японском море. Об этом открытии учёных сообщает вуз.
Соединения каррагены или каррагинаны, которые получают из красных водорослей, уже применяются в пищевой промышленности (E407). Однако до конца не изучен лекарственный потенциал этих соединений, хотя выяснилось, что они обладают антибактериальными, противоопухолевыми и противовирусными свойствами.
В сообщении заявлено, что исследования учёных показали, что каррагинаны способны в условиях лаборатории останавливать рост раковых клеток пищевода. Отмечено, что каррагинаны не оказывают вредного воздействия на здоровые клетки человека.
Вуз отмечает, что в будущем данные соединения можно будет использовать в составе комплексной терапии для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Соединения каррагены или каррагинаны, которые получают из красных водорослей, уже применяются в пищевой промышленности (E407). Однако до конца не изучен лекарственный потенциал этих соединений, хотя выяснилось, что они обладают антибактериальными, противоопухолевыми и противовирусными свойствами.
В сообщении заявлено, что исследования учёных показали, что каррагинаны способны в условиях лаборатории останавливать рост раковых клеток пищевода. Отмечено, что каррагинаны не оказывают вредного воздействия на здоровые клетки человека.
Вуз отмечает, что в будущем данные соединения можно будет использовать в составе комплексной терапии для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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