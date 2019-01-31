ИА «Ореанда-Новости» Специалисты из Московского физико-технического института обнаружили причины, которые приводят к развитию возрастных болезней.

Учёные проанализировали статистику смертности от атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета двух типов, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Они изучили процесс возникновения каждого недуга, и попытались выявить, как можно замедлить процесс развития возрастных заболеваний. Исследования показали, что эти болезни развиваются лавинообразно.

«Возраст-зависимые заболевания человека практически невозможно предотвратить, хотя проводится поиск так называемых геропротекторов. Основной же целью терапии на данный момент является препятствование дальнейшему прогрессированию заболеваний», -говорит автор исследования Алексей Беликов.

Учёные определили, что с помощью лекарств практически невозможно избавиться от этих болезней, так как к моменту, когда у человека диагностировали заболевание, в его организме уже запущен необратимый процесс, и воздействовать с помощью медикаментов на изначальный фактор болезни уже бесполезно. На протяжении всей человеческой жизни риск возникновения опасных недугов растёт в геометрической прогрессии, так как молекулярные и клеточные реакции вырабатывают токсичные продукты, вначале это происходит единично, а затем процесс повторяется снова и снова.

Гораздо эффективнее, по словам учёных, подавлять эти химические реакции, вызывающие появление болезней.

Исследователи полагают, что процесс развития возрастных недугов похож на «порочный круг», когда один процесс запускает другой и приводит к необратимым последствиям. С болезнями можно бороться, разорвав этот «круг».

Российские специалисты впервые выявили эту закономерность. Исследователи определили клетки и ткани, на которые нужно воздействовать, чтобы разорвать замкнутые циклы, приводящие к заболеваниям. Учёные надеются, что с помощью их открытия можно создать эффективные препараты от пяти возрастных недугов.