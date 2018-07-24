



Суть проекта заключается в создании так называемых цифровых двойников, которых можно использовать в различных целях, например, для идентификации по типу фигуры, примерки одежды в интернет-магазинах, в хирургии для создания индивидуальных протезов и для других подобных нужд.



ИА «Ореанда-Новости» . Компания Telex, участник инновационного центра «Сколково», сообщила о разработке 3D-сканера, который может создать цветную трёхмерную модель человека.

Специалисты Telex уверены, что их разработка найдёт своё применение. Первыми, кто её оценит, станут представители индустрии моды, торговли и лёгкой промышленности. За последние годы уровень онлайн торговли значительно вырос – из обычных торговых центров люди перешли в магазины в сети Интернет. В связи с этим большое значение приобретает разработка сервисов, позволяющих улучшить взаимодействие между покупателем и продавцом.



Благодаря цифровой модели тела, точь в точь повторяющей определённого человека, потребитель, например, сможет «примерить» одежду в онлайн режиме.



А использование искусственного интеллекта позволит разработать рекомендации в отношении выбора модели одежды, цвета, сочетании предметов гардероба в зависимости от типа фигуры.





3D-сканер, разработанный учёными, представляет собой вращающуюся раму, оснащённую специальными датчиками, пройдя через которую, человек получает свой трёхмерный аватар.



Рама оборачивается вокруг человека за 20 секунд, а примерно через минуту после обработки данных на экране появляется цифровая копия человека.





Сегодня Telex «отсканировали» уже более 60 тысяч жителей разных стран. Сейчас специалисты проводят анализ полученных данных, который позволит в будущем сделать технологию создания цифровой модели человека менее массивной – например, использовать для этих целей смартфон.





Специалисты считают, что массовое производство предметов одежды в скором будущем станет неактуальным. Индивидуальный подход будет осуществляться к каждому потребителю в виртуальном пространстве. Международная комиссия по стандартизации в этой сфере утвердила формат представления 3D-модели тела человека. Эксперты индустрии моды утверждают, что индивидуализация этой сферы уже началась.





Авторы технологии говорят о том, что их разработка будет актуальна не только для сферы моды и лёгкой промышленности. Специалисты в области хирургии и протезирования смогут создавать протезы, подходящие конкретному человеку. А системы безопасности будут использовать технологию для идентификации человека.