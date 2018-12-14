ИА «Ореанда-Новости»"Важное достоинство этой технологии - её экологичность. Кроме того, наряду с твёрдым топливом, можно получать порядка 10% весьма ценных химических соединений: альдегиды, кетоны, спирты и карбоновые кислоты. Соединение биоэнергетики и химической промышленности - это весьма важная задача для нашей страны на ближайшие десятилетия", - рассказал сотрудник МФТИ и ОИВТ РАН Борис Кичатов.

Учёные и инженеры из разных стран создали ряд технологий производства биотоплива. Как правило, для производства биотоплива сырьём служат соя, рапс и другие быстрорастущие злаки, биомасса которых разлагается при помощи химикатов или бактерий и преобразуется в этанол, а также другие виды спирта.

Некоторые экологи, просчитав выбросы углекислого и других парниковых газов, выделяемых при производстве биотоплива, считают переход на такие виды топлива не совсем целесообразным. Климатический ущерб от вырубки лесов под сев культур, из которых производят биодизель или спирт, зачастую превышает пользу от частичного отказа от углеводородов. Другие учёные, наоборот, признали биотопливо "нейтральным" с климатической точки зрения.

Кичатов и его коллеги разработали технологию, которая даёт возможность производить биотопливо из отходов других производств, не связанных напрямую с топливной промышленностью. Поставщиками сырья для производства топливных брикетов могут быть предприятия древообрабатывающей промышленности, начиная с лесопилок и заканчивая мебельными фабриками.

"При вырубке лесов образуется большое количество отходов: пни, ветви деревьев. Чаще всего они сжигаются на месте, а порой и просто выбрасываются. В последнем случае они становятся источником для развития болезней и вредителей наших лесов. Наша технология позволит создавать относительно небольшие производства, которые позволят решать как энергетические, так и экологические проблемы", - заключил Кичатов.