12.09.2019, 17:22
Российские учёные создали микропылесос для очистки воздуха
ИА «Ореанда-Новости». Учёные Томского политехнического университета создали оптический микропылесос, максимально очищающий воздух окружающей среды и помещения от вредных частиц.
В основу изобретения легло манипулирование движением наночастиц, благодаря которому воздух очищается от частиц вредных для человека веществ. Также учёные отмечают, что если сделать в микрочастице небольшое отверстие, то оно начнёт затягивать наночастицы под влиянием оптических сил.
Так как размер микрочастицы от одного до десятка длин волн падающего излучения, то такой метод даст возможность выпускать микросистемы очистки окружающей среды на чипе.
Также отмечается, что учёные Китая и Израиля тоже принимали участие в исследовании.
В основу изобретения легло манипулирование движением наночастиц, благодаря которому воздух очищается от частиц вредных для человека веществ. Также учёные отмечают, что если сделать в микрочастице небольшое отверстие, то оно начнёт затягивать наночастицы под влиянием оптических сил.
Так как размер микрочастицы от одного до десятка длин волн падающего излучения, то такой метод даст возможность выпускать микросистемы очистки окружающей среды на чипе.
Также отмечается, что учёные Китая и Израиля тоже принимали участие в исследовании.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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