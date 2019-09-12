, максимально очищающий воздух окружающей среды и помещения от вредных частиц.В основу изобретения легло манипулирование движением наночастиц,. Также учёные отмечают, что если сделать в микрочастице небольшое отверстие, то оно начнёт затягивать наночастицы под влиянием оптических сил.Так как размер микрочастицы от одного до десятка длин волн падающего излучения, то такой метод даст возможность выпускать микросистемы очистки окружающей среды на чипе.Также отмечается, что учёные Китая и Израиля тоже принимали участие в исследовании.