ИА «Ореанда-Новости». Учёные опубликовали статью, в которой объяснили, почему половина россиян не реагирует на антидепрессанты.

Об этом пишет пресс-служба медико-генетического центра Genotek.

Как следует из материалов статьи, 55% российского населения являются обладателями вариаций в генах. Из-за этих изменений депрессанты могут не действовать на их носителей. Кроме того, препараты при приёме могут вызвать нежелательные последствия.

Учёные предлагают проводить генетическое тестирование прежде чем выписывать рецепт. Это поможет рассчитать необходимый вид антидепрессанта, сократить время для его выбора, а также повысить эффективность лечения заболеваний.

По статистике Всемирной организации здравоохранения на данный момент в депрессии находятся свыше 300 миллионов человек по всему миру. Это лишь по официальным данным на людей, которые обратились за помощью. Многие не могут диагностировать её самостоятельно или не замечают симптомов.

Каждый год депрессия «убивает» около 800 тысяч человек.