ИА «Ореанда-Новости». В МГУ имени М.В.Ломоносова создана первая автоматическая система прогнозирования цунами. С её помощью можно оценивать цунамиопасность землетрясений в любой стране мира. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Сотрудники университета имени Ломоносова создали автоматическую систему Tsunami Observer. Она позволяет оценить опасность последствий любого землетрясения, которые проявляются в виде цунами, сообщает пресс-служба вуза.

Цунами - гравитационные поверхностные волны низкой частоты, которые возникают в океане при сейсмических передвижениях дна, а также при оползнях, обвалах (включая подводные), извержениях вулканов. Но обычно (примерно в 80% случаев) цунами появляются в результате мощных подводных землетрясений. При этом между землетрясением и возникновением опасных волн всегда бывает определённый временной промежуток - от нескольких минут до десятков часов, а значит, большинство цунами можно прогнозировать.

Методы прогнозов необходимо совершенствовать - это важно, чтобы снизить число жертв, уменьшить материальный ущерб от цунами и оптимизировать спасательные работы. Над этим трудятся профессор РАН Михаил Носов и сотрудники кафедры физики моря и вод суши, которые разработали систему Tsunami Observer.

Данные приходят из двух сейсмических служб: это Геологическая служба США (USGS) и Германский центр исследования Земли (GFZ). Полученные сведения подвергаются анализу, затем учёные рассчитывают такие показатели, как степень возможных деформаций дна и соответствующее им возмущение воды. На основании расчётов выполняется гидродинамическое моделирование, которое показывает, как будут распространяться волны цунами.

Однако оценка и прогноз цунами - не основное назначение системы. В первую очередь Tsunami Observer - это независимая от бюрократических сложностей платформа для проведения исследований, в которой многие рутинные процедуры вычислений оптимизированы и автоматизированы. Сегодня система уже работает в тестовом режиме, и результаты её работы размещаются в открытом доступе.