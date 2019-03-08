ИА «Ореанда-Новости». Директор российской компании «КосмоКурс», которая планирует через шесть лет начать отправлять в космос обычных граждан, заявил о возможности брать с собой на борт космического корабля домашних питомцев.

Со слов генерального директора «КосмоКурс» Павла Пушкина, собак и кошек с собой взять можно, однако их придётся зафиксировать – «к чему-то привязать». Полёты доступны для всей семьи, в том числе животных, однако такие индивидуальные условия придётся дополнительно проплатить – выкупить место, сказал Павел Пушкин.

По планам компании, первых туристов в космос запустят в 2025 году. Ранее компания уже подписала соглашение с властями в Нижегородской области о строительстве частного космодрома. Планируется вложить в проект 2,6 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться за счёт частных инвестиций. Частный космодром будет первым в истории России.

Профессиональные космонавты, у которых нет опыта нахождения в невесомости, при желании смогут тренироваться на частном туристическом корабле компании. Услугу введут сразу после начала туристических полётов. Сколько это будет стоить для космонавтов, не сообщается.

Создание семиместного корабля, на которому туристы будут летать в открытый космос, уже начато. Поднимать корабль будут одноступенчатые возвратные ракеты. Компания имеет с 2017 года лицензию «Роскосмоса».

Первый полёт поднимет на высоту 200 километров, длительность космического путешествия составит 15 минут, в состоянии невесомости члены корабля проведут 5 минут, а стоимость «аттракциона» составит 200-250 тысяч долларов. Возвращать туристов на землю будут двигатели или парашюты. Таким образом речь идёт о суборбитальных полётах.

Ранее глава «КосмоКурса» Павел Пушкин сообщил, что ряд россиян уже изъявили желание стать космическими-туристами и готовы отдать за это оговоренную сумму.

Напомним, космический туризм не является чем-то новым. На данный момент в космосе побывало семь туристов, один из которых даже дважды – в 2007 и 2009 годах. Самым первым космонавтом стал Денис Тито, который побывал на МКС в 2001 году. Последний космический тур-полёт состоялся 10 лет назад.