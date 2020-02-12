ИА «Ореанда-Новости» . Отоларинголог Алексей Кошелев рассказал, о чём свидетельствует систематический ночной храп, и какие опасности влечёт за собой нарушение дыхания во время сна. По словам медика, сам храп не представляет угрозы, но является признаком нескольких заболеваний сердечной и сосудистой систем.

Как отметил Кошелев, главная проблема заключается в недостатке кислорода при храпе и остановке дыхания. Если подобное происходит слишком часто, то создаётся риск возникновения заболеваний сердца и дыхательной системы как у взрослых, так и у несовершеннолетних.

Кроме того, пробуждение из-за недостатка кислорода, пусть даже на короткое время, негативно сказывается на качестве сна, что влечёт за собой усталость и головные боли. У детей плохой сон и проблемы с дыханием могут повлиять на развитие растущего организма, работу мозга и мышц, вызвать беспокойность и плохой аппетит.