ИА «Ореанда-Новости» . 10 июля Росстандартом утвержден предварительный стандарт качества мобильных приложений. ГОСТ начнет действовать с 1 октября 2018 года.

Членами проектного технического комитета №702 при Росстандарте стали Российская система качества, Минпроторг России, Министрество экономического развития Российской Федерации, АНО «Институт Развития ИНтренета». Также консультировали и принимали непосредственное участие в разработке проекта и представители компаний-лидеров по разработке приложений.

По словам разработчиков, в основе проекта лежат лучшие рекомендации и практики из российских и международных стандартов: более десятка российских ГОСТ Р, около шести международных стандартов типа ISO, а также гайдлайны, методики и руководства, которые были разработаны и применяются такими гигантами, как Google, Apple, OWASP и AQaA.

Как стало известно, в стандарт вошли более 100 показателей различного типа. Теперь они будут определять эффективность приложений по производительности, функциональности и понятности интерфейса. Особое внимание было уделено сбору персональных данных пользователей приложений. Стандарт будет регулировать законность сохранения и использования личной информации.

Роскачество сообщает, что стандарт содержит 87 требований к мобильным приложениям. Согласно этому достаточно длинному списку, качественный продукт должен в обязательном порядке запрашивать разрешение на сбор и использование персональных данных, а также разъяснять пользователю, с какой целью проводится данная процедура. Политика конфиденциальности в этом случае должна быть однозначно трактуемой, не содержать двузначности.

Согласно «закону Яровой», все ключи доступа, а также личная информация пользователей в обязательном порядке должны храниться в Российской Федерации. После громкого дела по блокировке мессенджера Telegram, разработчики стандарта отразили данный пункт в списке требований к мобильным приложениям.

Еще одним важным пунктом стало требование к обновлению приложения минимум 1 раз в год. Данный аспект призван обеспечить доступ пользователей к новым технологиям, отвечающим действующей версии стандарта.

Эксперты говорят о том, что данный стандарт не привлечет внимания разработчиков из-за своего рекомендательного характера. Некоторые требования в нем слишком неоднозначны и размыты, а определенные технические детали еще не прописаны.

Как сообщает Роскачество, по истечению трех лет данный ГОСТ может получить официальный статус бессрочного.