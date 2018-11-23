ИА «Ореанда-Новости». В России появился первый мобильный суперкомпьютер высокой мощности, который будет востребован в космической и оборонной отрасли, сообщила пресс-служба Ростеха.

Вычислительный модуль, разработанный в холдинге «Росэлектроника» (часть госкорпорации Ростех), обладает весьма скромными размерами для вычислительной машины такого типа: всего 1,9х1,35х1 м. Учитывая габариты, его пиковая производительность рекордна: 2,2 петафлопс (то есть за секунду процессор может произвести 2,2 квадриллионов операций с дробными числами с «плавающими запятыми»). Объём хранения данных - до 2,2 петабайта (2252,8 гигабайта).

Среди потенциальных потребителей новинки - технополисы, учебные заведения, научно-исследовательские институты. И, конечно, заявленные характеристики позволяют использовать компьютер в оборонно-промышленном комплексе и даже в космосе, заявляют разработчики Ростеха.

Новая разработка не требует установки в специально оборудованном помещении. Для компьютера предусмотрена система жидкостного охлаждения, то есть блоки можно погружать в специальный кузов-контейнер. Это позволит создавать вычислительные центры высокой мобильности, так как не придётся тратить много времени на монтаж и демонтаж, организацию особых условий перевозки. К тому же система охлаждения на базе кузовов-контейнеров нешумная, пожаробезопасная, защищена от влаги и пыли, комментируют в Ростехе. В довершение всего, новый суперкомпьютер - энергоэффективное устройство. Ему требуется на 40% меньше электроэнергии, чем уже существующим на рынке приборам с аналогичными функциями.

Олег Евтушенко, исполнительный директор Ростеха, заявляет, что мобильный суперкомпьютер справится с задачами высокой сложности. Например, в космической отрасли он может автоматически распознавать объекты при спутниковой съёмке, моделировать летательные аппараты, быстро анализировать состояние бортовых систем. Другие сферы применения - вычисления в области робототехники, технического зрения, искусственного интеллекта, обработка больших данных, нейронные сети глубокого обучения. И это лишь некоторые отрасли, где суперкомпьютер сможет послужить людям.