По сообщению Минобороны, летчики "продемонстрируют пилотаж в составе четырёх экипажей на самолётах Су-30СМ". Пилоты продемонстрируют сложнейшие элементы и фигуры пилотажа, будут показаны парные и одиночные выступления. Отмечается, что наши экипажи будут выступать первыми. В ходе самого перелета российские летчики совершили четыри промежуточные посадки. "Русские витязи" базируются в подмосковной Кубинке и выступают на строевых истребителях МиГ-29 и Су-30СМ соответственно.



Дебют нашей пилотажной группы произошел в 2017 году, во время выступления на авиакосмическом салоне, после этого они стали регулярными гостями подобных мероприятий.