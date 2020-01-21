21.01.2020, 11:50
Самарские учёные предложили убирать космический мусор при помощи гарпуна
ИА «Ореанда-Новости». Самарские учёные из Государственного технического университета предложили убирать космический мусор при помощи гарпуна.
Научные сотрудники опубликовали доклад в тезисах в издании «Королевские чтения». По их мнению, активные космические спутники могут собирать космический мусор на околоземной орбите при помощи гарпуна или сети. Гарпун должен «ловить» космический мусор и буксировать его при помощи троса в плотные слои земной атмосферы, где будет производиться уничтожение мусора.
Стоит отметить, что около Земли вращается более 1 миллиарда частиц космического мусора, размер которых доходит до 10 сантиметров. Это представляет большую угрозу для активных космических аппаратов, расположенных на околоземной орбите.
Научные сотрудники опубликовали доклад в тезисах в издании «Королевские чтения». По их мнению, активные космические спутники могут собирать космический мусор на околоземной орбите при помощи гарпуна или сети. Гарпун должен «ловить» космический мусор и буксировать его при помощи троса в плотные слои земной атмосферы, где будет производиться уничтожение мусора.
Стоит отметить, что около Земли вращается более 1 миллиарда частиц космического мусора, размер которых доходит до 10 сантиметров. Это представляет большую угрозу для активных космических аппаратов, расположенных на околоземной орбите.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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