Научные сотрудники опубликовали доклад в тезисах в издании «Королевские чтения». По их мнению, активные космические спутники могут собирать космический мусор на околоземной орбите при помощи гарпуна или сети. Гарпун должен «ловить» космический мусор и буксировать его при помощи троса в плотные слои земной атмосферы, где будет производиться уничтожение мусора.Это представляет большую угрозу для активных космических аппаратов, расположенных на околоземной орбите.