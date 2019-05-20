ИА «Ореанда-Новости». Благодаря последним открытиям, сделанным во время недавней экспедиции во Вьетнам, оказалось, что Сон Дун, самая большая пещера в мире, есть ещё протяжённее, чем предполагалось ранее. В прошлом месяце три британских дайвера, которые ранее помогали в спасении попавшей в подземную ловушку подростковой футбольной команды в Таиланде, отправились в национальный парк Фонг Нха Ке Банг. Далее их путь пролегал в заполненную джунглями провинцию Кванг Бин, где и находится самая большая в мире пещера.

Во время первого погружения в затопленные водой тоннели, исследователи обнаружили новый подводный путь, который соединяет Сон Доонг (что означает «Пещера горной реки») с другой огромной пещерой под названием Ханг Тунг. Сон Доонг в настоящее время составляет в общей сложности 38,5 миллиона кубических метров. Когда обнаруженный дайверами тоннель будет официально связан с пещерой Тунг, он добавит ещё 1,6 миллиона кубических метров к длине самой большой в мире пещеры.

«Это похоже на то, как будто кто-то нашёл ещё гору на вершине Эвереста, сделав горный пик ещё на тысячу метров выше», отмечает Говард Лимберт, технический советник компании Oxalis, занимающейся организацией исследовательского тура в Кванг Бин и один из мировых экспертов по пещерам.