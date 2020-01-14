Специалисты компании сказали, что на рынке продаж почти нет раскладных смартфонов, кроме устройства производителя Samsung, которое в прошлом году было выпущено под наименованием Galaxy Fold. Смартфон имел высокую стоимость, поэтому в продаже он не был востребован. Но Samsung не планирует сдаваться.Специалисты инсайдера уверены, что новинка не будет одиночным смартфоном, она будет представлена целой линейкой умных гаджетов.