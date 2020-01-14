14.01.2020, 15:14
Samsung выпустит новый раскладной смартфон
ИА «Ореанда-Новости». Samsung выпустит новый раскладной смартфон Galaxy Z Flip, который может быть продемонстрирован на большой выставке 11 февраля этого года.
Специалисты компании сказали, что на рынке продаж почти нет раскладных смартфонов, кроме устройства производителя Samsung, которое в прошлом году было выпущено под наименованием Galaxy Fold. Смартфон имел высокую стоимость, поэтому в продаже он не был востребован. Но Samsung не планирует сдаваться.
Специалисты инсайдера уверены, что новинка не будет одиночным смартфоном, она будет представлена целой линейкой умных гаджетов. Также было отмечено, что смартфон будет раскладываться по горизонтальной оси, а не по вертикальной, как это было в прошлой модели.
Специалисты компании сказали, что на рынке продаж почти нет раскладных смартфонов, кроме устройства производителя Samsung, которое в прошлом году было выпущено под наименованием Galaxy Fold. Смартфон имел высокую стоимость, поэтому в продаже он не был востребован. Но Samsung не планирует сдаваться.
Специалисты инсайдера уверены, что новинка не будет одиночным смартфоном, она будет представлена целой линейкой умных гаджетов. Также было отмечено, что смартфон будет раскладываться по горизонтальной оси, а не по вертикальной, как это было в прошлой модели.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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