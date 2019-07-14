ИА «Ореанда-Новости». Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало очередную патентную заявку Samsung на разработку в области носимой электроники.

Документация, представленная технологическим гигантом Ведомству по патентам и товарным знакам США, демонстрирует складные очки с толстыми рамками, вмещающими в себя электронные компоненты. Под одной из линз предполагается разместить миниатюрный проектор, способный выводить изображения на стекло очков.

Электронные компоненты размещаются на дужках. Складной тип конструкции обеспечивает более лёгкую транспортировку очков. Разработка в области дополненной реальности имеет проходящий через составные элементы светодиод, который связывает проектор с объектами, направляющими изображение в глаз.

Заявка на патент была подана в первых числах нынешнего года. О том, когда Samsung может представить коммерческие очки дополненной реальности с описанной конструкцией, пока ничего не сообщается.