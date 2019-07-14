ИА «Ореанда-Новости». Sony представила USB-разветвитель с поддержкой карт памяти SD, который может значительно упростить жизнь фотографам. Он может передавать «тяжёлые» фотографии в формате RAW и видео с разрешением 4K на компьютер на высокой скорости.

Корпус устройства выполнен из алюминия, а ребристая поверхность защищает устройство от царапин. Считыватель защищен от воды и пыли согласно IP68.

Sony также добавила кабель USB-C, который пользователи могут использовать как кабель жесткого диска или кабель для зарядки ноутбука. Продажи концентратора MRW-S3 начнутся осенью, когда появятся новые карты памяти Tough SF-M ёмкостью 64, 128 и 256 ГБ.