По мнению главного онколога Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрея Карпова, онкология - это не та сфера, где можно вводить какие-либо запретительные меры.Количество пострадавших от онкологических заболеваний ежегодно растёт не только в нашем государстве, но во всём мире. Борьба с раком является проблемой общемирового масштаба.Количество случаев с летальным исходом достигает 27 тысяч ежедневно. Андрей Карпов назвал распространение раковых болезней настоящей войной в современном мире. Поэтому работать в одной связке, делиться опытом и наработками в борьбе с онкологией сейчас является приоритетной задачей.Всемирная организация здравоохранения выяснила, что через десять лет количество заболевших онкологическими недугами возрастёт с 16,1 до 24,5 миллиона людей. Причём половина из указанной цифры закончится летальным исходом. Андрей Карпов обратился ко всем тем, кто занят разработкой новых форм лекарств для исцеления от этого недуга. Он подчеркнул, что их работа относятся к области их собственных интересов.Онкологи изучают доброкачественные и злокачественные опухоли, а также механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.