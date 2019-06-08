08.06.2019, 10:09
Санкций в онкологии не будет, утверждает Минздрав
ИА "Ореанда-Новости" Область онкологических заболеваний абсолютно исключена из сферы введения санкционых мер. По мнению главного онколога Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрея Карпова, онкология - это не та сфера, где можно вводить какие-либо запретительные меры.
Количество пострадавших от онкологических заболеваний ежегодно растёт не только в нашем государстве, но во всём мире. Борьба с раком является проблемой общемирового масштаба. По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше 16 миллионов людей в мире страдают от раковых заболеваний. Количество случаев с летальным исходом достигает 27 тысяч ежедневно. Андрей Карпов назвал распространение раковых болезней настоящей войной в современном мире. Поэтому работать в одной связке, делиться опытом и наработками в борьбе с онкологией сейчас является приоритетной задачей.
Прогнозы, которые приводит главный онколог государства, плачевные. Всемирная организация здравоохранения выяснила, что через десять лет количество заболевших онкологическими недугами возрастёт с 16,1 до 24,5 миллиона людей. Причём половина из указанной цифры закончится летальным исходом. Андрей Карпов обратился ко всем тем, кто занят разработкой новых форм лекарств для исцеления от этого недуга. Он подчеркнул, что их работа относятся к области их собственных интересов. Главный онколог рекомендует людям, занятым в молекулярной диагностике онкологических заболеваний, делиться своими разработками со всем миром для их скорейшего претворения в жизнь.
Онкологи изучают доброкачественные и злокачественные опухоли, а также механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения. Онкологические болезни представляют собой обширный и разнородный класс заболеваний.
Количество пострадавших от онкологических заболеваний ежегодно растёт не только в нашем государстве, но во всём мире. Борьба с раком является проблемой общемирового масштаба. По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше 16 миллионов людей в мире страдают от раковых заболеваний. Количество случаев с летальным исходом достигает 27 тысяч ежедневно. Андрей Карпов назвал распространение раковых болезней настоящей войной в современном мире. Поэтому работать в одной связке, делиться опытом и наработками в борьбе с онкологией сейчас является приоритетной задачей.
Прогнозы, которые приводит главный онколог государства, плачевные. Всемирная организация здравоохранения выяснила, что через десять лет количество заболевших онкологическими недугами возрастёт с 16,1 до 24,5 миллиона людей. Причём половина из указанной цифры закончится летальным исходом. Андрей Карпов обратился ко всем тем, кто занят разработкой новых форм лекарств для исцеления от этого недуга. Он подчеркнул, что их работа относятся к области их собственных интересов. Главный онколог рекомендует людям, занятым в молекулярной диагностике онкологических заболеваний, делиться своими разработками со всем миром для их скорейшего претворения в жизнь.
Онкологи изучают доброкачественные и злокачественные опухоли, а также механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения. Онкологические болезни представляют собой обширный и разнородный класс заболеваний.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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