Греф отметил, что искусственный интеллект в банке применяется уже достаточно давно.. Из-за нее и произошли сокращения на различных уровнях в кредитной организации. При этом глава банка пояснил, что некоторых из сокращённых работников Сбербанка прошли переобучение и теперь занимаются более сложными задачами, чем раньше.. Тогда же руководитель Сбербанка анонсировал использование робота-юриста. Греф заявил, что сегодня компаниям не нужны юристы, которые не имеют знаний в области современных компьютерных технологий.Кроме того, глава кредитной организации. По его мнению, увеличится также и спрос на специалистов в этой сфере.Ранее стало известно, что в Китае начали использовать первого в мире робота-ведущего новостной программы. Робот обладает искусственным интеллектом и сделан как точная копия настоящего ведущего, а его голос синтезирован. При этом у робота есть своя мимика: он может шевелить бровями, моргать и качать головой. Кроме того, в Китае для него создали и коллегу, который читает новости на английском языке.Это не единственный случай, когда люди используют роботов в повседневной жизни. Так, в Японии есть виртуальная певица, которая пользуется большой популярностью. А в США газета «Вашингтон Пост» внедрила в свою работу робота, которые кратно пересказывает итоги спортивных событий.