11.11.2018, 11:20
Сбербанк заменит 70% менеджеров роботами
ИА «Ореанда-Новости». Использование искусственного интеллекта в Сбербанке позволило сократить тысячи сотрудников, в обязанности которых входили простые задачи, рассказал глава банка Герман Греф. Всего, по его словам, из Сбербанка уволили примерно 70% менеджеров.
Греф отметил, что искусственный интеллект в банке применяется уже достаточно давно. В Сбербанке есть «Интеллектуальная система управления», которая обладает функцией обучения при принятии решений. Из-за нее и произошли сокращения на различных уровнях в кредитной организации. При этом глава банка пояснил, что некоторых из сокращённых работников Сбербанка прошли переобучение и теперь занимаются более сложными задачами, чем раньше.
В прошлом году Греф заявлял, что примерно к 2025 году общее количестве сотрудников Сбербанка может стать вдвое меньше из-за внедрения автоматических систем и искусственного интеллекта. Тогда же руководитель Сбербанка анонсировал использование робота-юриста. Греф заявил, что сегодня компаниям не нужны юристы, которые не имеют знаний в области современных компьютерных технологий.
Кроме того, глава кредитной организации спрогнозировал увеличение вклада искусственного интеллекта в мировой ВВП. Греф полагает, что в ближайшие 12 лет он достигнет 16 триллионов долларов. По его мнению, увеличится также и спрос на специалистов в этой сфере.
Ранее стало известно, что в Китае начали использовать первого в мире робота-ведущего новостной программы. Робот обладает искусственным интеллектом и сделан как точная копия настоящего ведущего, а его голос синтезирован. При этом у робота есть своя мимика: он может шевелить бровями, моргать и качать головой. Кроме того, в Китае для него создали и коллегу, который читает новости на английском языке.
Это не единственный случай, когда люди используют роботов в повседневной жизни. Так, в Японии есть виртуальная певица, которая пользуется большой популярностью. А в США газета «Вашингтон Пост» внедрила в свою работу робота, которые кратно пересказывает итоги спортивных событий.
Греф отметил, что искусственный интеллект в банке применяется уже достаточно давно. В Сбербанке есть «Интеллектуальная система управления», которая обладает функцией обучения при принятии решений. Из-за нее и произошли сокращения на различных уровнях в кредитной организации. При этом глава банка пояснил, что некоторых из сокращённых работников Сбербанка прошли переобучение и теперь занимаются более сложными задачами, чем раньше.
В прошлом году Греф заявлял, что примерно к 2025 году общее количестве сотрудников Сбербанка может стать вдвое меньше из-за внедрения автоматических систем и искусственного интеллекта. Тогда же руководитель Сбербанка анонсировал использование робота-юриста. Греф заявил, что сегодня компаниям не нужны юристы, которые не имеют знаний в области современных компьютерных технологий.
Кроме того, глава кредитной организации спрогнозировал увеличение вклада искусственного интеллекта в мировой ВВП. Греф полагает, что в ближайшие 12 лет он достигнет 16 триллионов долларов. По его мнению, увеличится также и спрос на специалистов в этой сфере.
Ранее стало известно, что в Китае начали использовать первого в мире робота-ведущего новостной программы. Робот обладает искусственным интеллектом и сделан как точная копия настоящего ведущего, а его голос синтезирован. При этом у робота есть своя мимика: он может шевелить бровями, моргать и качать головой. Кроме того, в Китае для него создали и коллегу, который читает новости на английском языке.
Это не единственный случай, когда люди используют роботов в повседневной жизни. Так, в Японии есть виртуальная певица, которая пользуется большой популярностью. А в США газета «Вашингтон Пост» внедрила в свою работу робота, которые кратно пересказывает итоги спортивных событий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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