В честь этого технологического прогресса, открывшего всему миру неизведанный космос, 12 апреля россияне празднуют День космонавтики. В этот день по всей стране проходят различные научно-познавательные мероприятия: выставки, экскурсии, открытые уроки. Конечно же, самые яркие интерактивы по традиции пройдут на Родине выдающегося космонавта в Смоленской области. Там празднующим предложат выйти в открытый космос, но, правда, в виртуальной реальности.

Повезло и жителям Саратовской области – сюда Юрий Алексеевич приземлился после своего первого полёта на орбиту. В честь праздника город посетила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Поздравляют россиян со знаменательным днем космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин, которые сейчас находятся на борту МКС:

- Мы уверенны, все, что создаётся для космоса, будет востребовано и в других сферах человеческой деятельности. А значит, принесет пользу цивилизации. С праздником вас, друзья. С днем космонавтики!