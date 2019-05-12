состоится

Отмечается, что ещё один школьник из России стал обладателем золотой медали. Кроме того, четыре серебряные и одну бронзу завоевали также ученики из России.XX Азиатская олимпиада по физике проходила с 5 по 12 мая в Аделаиде В Австралии. Россию на соревновании представляла команда из 8 призёров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. По результатам этой олимпиады соберут команду на Международную физическую олимпиаду, котораяв Израиле с 7 по 15 июля.