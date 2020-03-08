ИА «Ореанда-Новости». Следующий марсоход NASA будет называться Perseverance Американское космическое агентство представило новое название для марсохода, который отправят на Красную планету этим летом.

На сегодняшний день проект был известен только под кодовым названием - Mars 2020. Сейчас он будет называться Perseverance («Настойчивость»).

Название было выбрано по результатам школьного конкурса, который собрал 28 000 заявок. На конкурсе детей попросили представить имя вместе с эссе из 150 слов. Армия добровольцев-педагогов, профессионалов и энтузиастов была нанята для того, чтобы свести лавину идей к более короткому списку из девяти названий. Затем публике было предложено проголосовать.

Марсоход займётся сбором камней, которые будут отправлены на Землю для изучения.

Он будет рыскать по экваториальному кратеру, ища лучшие образцы, которые сможет спрятать для последующей миссии. Учёные считают, что это будет лучший подход к установлению того, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе.