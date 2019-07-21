ИА «Ореанда-Новости». Сборная России приняла участие в 30-й Международной биологической олимпиаде школьников, которая проходила в Сегеде (Венгрия). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства образования. По итогам мероприятия российская команда завоевала 3 вторых места и одно третье. Все участники сборной вернулись домой с медалями.

Кроме того, по решению Правительства Российской Федерации победителям, призерам и руководителям команд, успешно участвовавшим в международных соревнованиях по общеобразовательным предметам, вручаются денежные призы в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Денис Лисицкий из Набережных Челнов, Артемий Пигиданов из Ижевска и Наталья Колюпанова из Москвы получили серебро. Бронза досталась Дмитрию Девяткину из Междуреченска.

В конкурсе умов приняли участие команды из 78 стран. Участники олимпиады демонстрировали свои знания, как в теоретической части, так и в практической.