ИА «Ореанда-Новости». В образовательной программе «Большие взрывы», проходящей в Сочи с 1 по 24 июля, участники разработали прототип устройства для МКС. Он позволяет разрабатывать оборудование для экспериментов, а также управлять ими через сеть Интернет. Мероприятие проходит в образовательном центре «Сириус».

Устройство содержит системаму контроля, сбора и передачи параметров, дистанционное управленияе. Прототип роботизирован, операции выполняются без участия экипажа МКС. Предполагается, что это ускорит и упростит доступ к экспериментам на борту МКС для российских учёных, а также студентов и школьников.

Исследователи смогут контролировать научные технологии, используя специальный веб-сайт, доступный только проверенным пользователям.

О возможности отправки нового оборудования на МКС ничего не известно.