ИА «Ореанда-Новости» Учёные из Королевского технологического института в столице Швеции Стокгольме сумели создать прозрачный строительный материал. Редкий эффект получен путём удаления из древесины вещества под названием лингин, из-за которого дерево имеет характерный цвет. Затем исследователи добавили в материал акриловую смесь, заполнившую древесные поры. При проведении дальнейших экспериментов выяснилось, что в присутствии полиэтиленгликоля, поглощающего тепловую энергию, плавящегося при повышении температуры, а при охлаждении отвердевающего, новая «древесина» становится уникальным строительным материалом, который в течение дня накапливает тепло от солнца. По подсчетам учёных, 100 граммов прозрачной «древесины» в отношении поглощения тепла аналогичны лампочке мощностью 1 ватт. Исследования нового материала продолжаются, исследователи ставят цель сделать его биоразлагаемым.