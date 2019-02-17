Об этом сообщает Aftonbladet.

Шведские учёные самостоятельно отправились в экспедицию на место трагедии 1959 года на Северный Урал. Исследователи пришли к выводу, что группа Дятлова погибла из-за погодных условий, а именно сильной бури. Член экспедиции археолог Ричард Хольмгрен заявил, что студенты могли стремительно выбежать из палатки, так как испугались, что её унесёт сильным ветром, и они покатятся в ней по склону. Хольмгрен отметил, что сам нередко попадал в подобные бури.

Также они развеяли популярный миф о том, что причиной гибели отряда могли стать потусторонние силы. Шведы пришли к выводу, что тела участников похода были изуродованы по естественным причинам. Грудные клетки некоторых из погибших студентов были раздавлены из-за того, что тела находились долгое время под большим снежным слоем. Так как они были обнаружены спустя два месяца после смерти, на них могли повлиять погодные условия и естественное разложение. Они также отмечают, что тело одной девушки было найдено без глаз и языка, так как она лежала в ручье, и, следовательно, её тело подверглось более сильным процессам разложения.

Другой участник шведской экспедиции Андреас Лильегрен отметил, что если брать в расчёт версию о том, что группу Дятлова ликвидировали военные по причине того, что студенты увидели какие-либо испытания секретного оружия, то тела бы скрыли так, чтобы их никогда никто не нашел.

Группа студентов Уральского политеха под предводительством пятикурсника Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале в 1959 году, обстоятельства их гибели до сих пор остаются неизвестными. Версий на сегодняшний день существует огромное количество: природная катастрофа, секретное испытание смертоносного оружия, нападение снежного человека или НЛО и другие.