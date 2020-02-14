ИА «Ореанда-Новости». Учёные из НГУ исследуют новый штамм вируса гриппа типа В.

Исследователи Новосибирского государственного университета совместно с коллегами изучили новый штамм вируса гриппа типа В. Благодаря данным исследованиям, учёные намерены сделать выводы об эффективности лечебных и профилактических свойств противовирусных препаратов in vitro и in vivo.

Исследователи отмечают, что данный тип вируса находится в центре внимания в последнее время. Он имеет важную эпидемиологическую значимость, особенно среди более молодого и детского населения. Он, наряду с типом вируса А, участвует в увеличении количества заболевших в сезонные подъёмы заболевания.

Данный адаптированный вариант вируса используется для того, чтобы исследовать эффективность лекарств. Многие средства, которые создавались при помощи данного вируса, уже проходят клинические испытания.